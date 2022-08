AMLO declara Acueducto para Nuevo León como asunto de Seguridad Nacional

Ante dirigentes de organismos empresariales, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este domingo 14 de agosto de 2022 el Plan de Apoyo al Abasto de Agua para Nuevo León.

Lo primero es construir una gran obra hidráulica, el Acueducto dos de la presa “El Cuchillo”, que llevará 5 mil litros de agua por segundo a Monterrey y su zona conurbada, garantizando el abasto para los próximos 8 a 10 años.

En el acto realizado en Monterrey, el presidente dijo que quiere que esta obra esté terminada en 9 meses, por lo que la declaró de Seguridad Nacional, y llamó a los empresarios interesados en participar a actuar con sentido social y cumplir con los costos, de 10 mil millones de pesos, y los tiempos de construcción.

“La semana próxima vamos a iniciar; es una obra prioritaria que consideramos de Seguridad Nacional, de urgencia, de urgencia, por lo mismo, por lo mismo vamos ahorrar mucho tiempo en los trámites burocráticos, no se trata de gobernar con fines partidistas, es distinto el partido al Gobierno, el partido como su nombre lo indica es una parte, el Gobierno representa a todos, y tenemos que ponernos de acuerdo siempre en estos asuntos que son fundamentales no puede haber banderías partidistas, sectarismos; tenemos que unirnos, sumar voluntades, llamar a esfuerzos, sumar recursos”, dijo López Obrador.

El Gobierno federal aportará 5 mil millones de pesos, y lo mismo hará el Gobierno estatal, este último con apoyo de un crédito de Banobras de mil 500 millones de pesos.

Habrá 3 entidades responsables de la asignación de los contratos: Conagua por el Gobierno federal; el gobernador por el estado, y el presidente de la organización empresarial Caintra, se presenta en la semana próxima la licitación y ese comité decide.

Propuso dividir en 10 tramos e igual número de empresas la obra de 100 kilómetros.

“Que sean empresas de Nuevo León porque no es hacer una obra, y en una de esas obtener mucha ganancia, ¡no!, es que los empresarios de Nuevo León que se han caracterizado por su sensibilidad vuelvan a demostrar en dimensión social, no quiere decir que no van a ganar, pero va a ser una ganancia razonable, estoy seguro, absolutamente seguro que todos van a cumplir en tiempo en calidad y va a hacer una obra de todo el pueblo en beneficio del pueblo de Nuevo León”, indicó López Obrador.