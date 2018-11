Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente electo de México, debe explotar el tema doméstico, una vez que asuma sus funciones, para mejorar la relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo Javier Tello en Despierta con Loret.

Tal vez el mejor perfil para llevar a cabo esta estrategia es un presidente que quiere ver lo doméstico y sólo lo doméstico, y le delega al canciller la estrategia de contención y mitigación. Y en ese sentido igual funciona”, explicó el internacionalista.

Agregó que los temas domésticos dominan la política de Donald Trump, entonces, la estrategia correcta debe eser el mismo enfoque.

Indicó que es un error pensar que el tema comercial es el foco de problemas entre Andrés Manuel Lopez Obrador y Donald Trump, porque ese tema fue resuelto en 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), sin embargo, los temas de migración, la frontera, el muro, sí podrían provocar conflictos porque son parte del proyecto y discurso del presidente electo de México.

Es un discurso inclusivo, es un discurso que apoya al marginado, es un discurso promigrante y ha sido muy vocal en esos temas, en ese sentido yo creo que se puede meter en problemas con Trump por ahí” abundó Javier Tello.

AMLO debe explotar tema doméstico para mejorar relación con Trump: Javier Tello (Getty Images, archivo)

Añadió que el discurso de AMLO tiene un sentido nacionalista, “yo sí creo que Lopez Obrador sí tiene esa dimensión nacionalista, también sospecho que lo podrían llevar a meterse en problemas con el muro”.

Destacó que “el problema es Trump. No es López Obrador, no fue Peña, no es nada más que Trump”.

Andrés Manuel López Obrador tomará protesta como presidente de México el 1 de diciembre. Los preparativos para la ceremonia de toma de protesta avanzaron durante el viernes en Palacio Nacional, la Cámara de Diputados y el Zócalo de la Ciduad de México.

Se revisó la logística del recorrido que hará Andrés Manuel López Obrador, desde que llegue al Palacio Legislativo, por la avenida Congreso de la Unión, y se dirija al salón de sesiones, acompañado por la comisión de cortesía que integrarán diputados y senadores.

Cadetes del Colegio Militar, de la Heroica Escuela Naval Militar y del Colegio del Aire formarán la escolta de bandera y las vallas para la recepción y salida de los mandatarios e invitados presentes.

En el Zócalo, también se instaló el escenario que será utilizado para la llamada “Celebración Cultural” del sábado por la tarde.

Con información de Despierta/Héctor Guerrero/Claudia Flores

BLR