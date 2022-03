AMLO dará utilidad a puente que gobiernos anteriores dejaron inconcluso en Cuernavaca

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó en sus redes sociales que le dará utilidad a un puente que gobiernos anteriores dejaron inconcluso en Cuernavaca, Morelos.

La obra se construyó para comunicar la Autopista del Sol con una zona semiurbana de Cuernavaca, en donde una empresa inmobiliaria iba a construir miles de viviendas.

“Quebró la inmobiliaria y se quedó el puente, no hay nada, es un puente que no lleva a ninguna parte, es decir, que no comunica a la gente porque no hay viviendas. Costó 600 millones de pesos del presupuesto público, dinero del pueblo. Entonces, vamos a darle uso y sentido a esta obra porque sería una ineficiencia de nuestra parte el dejar esto así, como un monumento a la corrupción, como hay muchas otras obras en toda la República”, comentó Andrés Manuel López Obrador.

Explicó que para darle utilidad al puente se impulsará un desarrollo que contará con viviendas, centros deportivos, recreativos y comerciales en una zona de casi dos mil hectáreas.

“Estaba pensado para 40 mil viviendas, así al estilo de antes, no se puede eso, no se puede hacer, en Cuernavaca no hay agua, no hay vialidades para eso, tenemos que tener más control urbano, no puede haber desorden, anarquía. Tenemos que cuidar ya el agua y otros recursos naturales, podemos estar pensando en unas 2 mil viviendas y esto lo puede financiar el Infonavit, o sea los trabajadores pueden tener aquí sus viviendas, ese es el plan”, dijo AMLO.