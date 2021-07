AMLO da tres meses de plazo para iniciar distribución de Gas Bienestar en CDMX

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este jueves 8 de julio de 2021 que en un plazo de tres meses iniciará la distribución de Gas Bienestar en la Ciudad de México.

Aseguró que se cuenta con los recursos y además se cuenta con el gas porque Petróleos Mexicanos lo tiene y además lo importa. Dijo que se tiene la materia prima y si es necesario se importará más gas. Añadió que se cuenta con el presupuesto.

El presidente afirmó que no se trata de una competencia desleal y que no se les quitará el mercado a las empresas que venden gas.

“No se le quita el mercado, no queda solo Pemex en la distribución del gas; es un competidor más, porque ellos se asociaron y son cinco que controlan todo el mercado del gas, pero además cómo nos explicamos, y eso es de sentido común, de juicio práctico, esto no tiene que ver con ser doctor en economía, cómo nos explicamos que no aumente el precio de las gasolinas, del diésel, de la luz y sí aumenta el precio del gas porque está suelto”.