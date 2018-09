AMLO: Voy a cumplir con todos los compromisos de campaña

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que pese a las difíciles condiciones en que recibe al país, él cumplirá con todos los compromisos que hizo en campaña.

Solo decirles para que no haya manipulación, no de ustedes, de los camajanes del conservadurismo, de la prensa “fifi”, que no haya manipulación. Que quede claro, que se oiga bien y que se oiga fuerte, voy a cumplir todos los compromisos que hicimos en campaña, no le voy a fallar al pueblo de México. Los conservadores todavía no terminan de digerir lo que sucedió en la elección presidencial, y la prensa “fifi” pues están atentos sacando de contexto las cosas, buscando las podridas. Es obvio que existen intereses creados que es en este caso, no de todos los medios, de algunos medios hay un interés particular”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente electo.