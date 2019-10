AMLO: No quiero nada que tenga que ver con el culto a la personalidad

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió este miércoles que una vez que termine su mandato no desea nada que tenga que ver con culto a la personalidad y reiteró que no piensa reelegirse.

Dijo que lo mejor es lo que queda en la conciencia de los mexicanos y que siempre ha pensado que el pueblo es sabio y agradecido porque en la vieja política se pensaba que el pueblo era tonto, que no se daba cuenta de nada y que la política era asunto de los políticos.

Se llegó a decir ‘el pueblo no cuenta’, en los años 20, 30, 40, con el general Cárdenas no, con otros sí”, acotó López Obrador.

Añadió que también se decía que el pueblo es malagradecido y por eso se decía: “aprovecha ahora que tienes oportunidad”.

López Obrador insistió en que el pueblo es muy agradecido y que es el pueblo el que lo ha sacado a flote en los momentos más difíciles.

El presidente subrayó que está consciente, como se dice en el baseball, de que “esto no se acaba hasta que se acaba”.

Admitió que se puede llevar una buena trayectoria y de repente, por alguna razón, viene un mareo, una pérdida de piso y se empieza a levitar, y en el último tramo de la vida, aun habiendo actuado de manera consecuente, al final “la riega”.

Dijo que por eso a los dirigentes hay que juzgarlos hasta que mueren. Añadió que esto no es fácil pues como seres humanos se pueden cometer errores, pero lo más importante es ser consecuente toda la vida.

López Obrador aprovechó para pedir a los legisladores “que el apuren” para que se apruebe lo de la revocación del mandato y que se reforme el artículo 35 constitucional para que se puedan llevar a cabo las consultas ciudadanas.

Andrés Manuel López Obrador responde a reporteros en Palacio Nacional. (Presidencia de la República)

Dijo que, en el caso de la revocación del mandato, su gobierno ha sugerido que se pregunte a la gente si desea que el presidente de México continúe en el cargo y que esa consulta se lleve a cabo el mismo día de las elecciones federales del 2021.

Agregó que se le dijo que la consulta no se puede hacer el mismo día de las elecciones, por lo que él propuso que se adelantara al 21 de marzo de 2021, pero también le dijeron que no.

Acepto que sea después de la elección federal, pero que sea el 21, un domingo y plantean también que no la solicite yo, o que no la solicite el presidente, sino que sean los ciudadanos, lo acepto, porque estoy seguro de que si no me lo prohíben yo voy a hacer el llamamiento para que los ciudadanos reúnan las firmas que se requieren para que se lleve a cabo la revocación del mandato”.