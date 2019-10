‘Inadmisible’ que AMLO declare por operativo fallido en Culiacán: Gertz Manero

El fiscal Alejandro Gertz Manero afirmó que es ‘inadmisible’ la posibilidad de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acuda a declarar por el operativo fallido en Culiacán, pues su decisión se basó para evitar una crisis de violencia y muerte en Culiacán.

Evidentemente no es una tarea del presidente de la República. Una acción como la que se llevó a cabo en Culiacán, hay instituciones, hay individuos, hay funcionarios, hay servidores públicos que tienen esas tareas. Involucrar al presidente de la República me parece, en mi opinión personal, algo absolutamente inaceptable. El presidente tiene la obligación y, lo ha hecho, de preservar las estructuras del Estado, de defender la tranquilidad y el equilibrio de la población y, la defensa de los intereses de la nación. Pero, involucrarlo en un acto o en una situación de esa naturaleza, me parece absolutamente inaceptable. Él avaló la circunstancia de no generar una crisis de violencia y de muerte, no nos perdamos, él no dijo esto está bien o mal hecho, lo que él dijo es hay que impedir que esto se convierta en una crisis, una mortandad y un caso verdaderamente crítico, pero en ningún momento dijo, si, si lo que hizo el señor fulano, está bien”, insistió.