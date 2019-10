El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió un mensaje este viernes 18 de octubre dedicado a soldados, a través de su cuenta de Twitter, tras el operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán López en Culiacán, Sinaloa.

En redes sociales, Lopez Obrador citó al general Felipe Ángeles.

Con dedicatoria a los soldados de México: La política no es un fin, la Revolución no es un fin: son medios para hacer hombres a los hombres. Nada es sagrado excepto el hombre. Hay algo frágil, débil, pero infinitamente precioso, que todos debemos defender: la vida. Felipe Ángeles

AMLO envía mensaje a soldados tras hechos violentos en Culiacán (Twitter)

Más temprano, durante su conferencia de prensa matutina, esta vez desde Oaxaca, informó que respaldó la decisión tomada por los miembros del Gabinete de Seguridad tras los hechos violentos en Culiacán, Sinaloa, ya que no puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas.

AMLO envía mensaje a soldados tras hechos violentos en Culiacán (El Debate de Culiacán/Cuartoscuro)

López Obrador señaló que ayer por la tarde fue informado de los acontecimientos en Culiacán, Sinaloa. Dijo que los hechos comenzaron alrededor de las tres de la tarde y que de inmediato se reunieron los integrantes del gabinete de seguridad para darle seguimiento a los acontecimientos.

El presidente dijo que los miembros del Gabinete de Seguridad le dieron seguimiento al problema y tomaron decisiones que él avala porque se tornó muy difícil la situación y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos.

Y se decidió proteger la vida de las personas y yo estuve de acuerdo con eso porque no se trata de masacres, ya eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé”.

Aclaró que se trató de un operativo que llevó a cabo el Ejército, a partir de una orden de aprehensión de un presunto delincuente, pero hubo una reacción muy violenta y se ponía en riesgo la vida de mucha gente.

Esta decisión se tomó para proteger a los ciudadanos, no se puede apagar el fuego con el fuego. Ésa es la diferencia de esta estrategia con relación a lo que han hecho los anteriores gobiernos. Nosotros no queremos muertos, no queremos la guerra, esto les cuesta trabajo entenderlo a muchos, pero la estrategia que se estaba aplicando anteriormente convirtió al país en un cementerio y eso ya no lo queremos”.