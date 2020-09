AMLO cuestiona protestas de mujeres que tomaron oficinas de la CNDH

En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su inconformidad ante la forma de protesta de un grupo de mujeres víctimas de agresiones e integrantes de colectivos que al demandar acciones efectivas contra la violencia de género tomaron oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), extrajeron y pintaron un cuadro de Francisco I. Madero. Apuntó que deben ser atendidas, que podrían dialogar con la presidenta de la CNDH, y que podrían manifestarse sin recurrir a la violencia.

“Yo respeto todas las manifestaciones, pero no estoy de acuerdo con la violencia, con el vandalismo, no estoy de acuerdo con lo que hicieron, el que afecta la imagen de Madero o no conoce la historia, lo hace de manera inconsciente o es un conservador, así, o sea es un proporfirista, claro que no me gustó, cómo me va a gustar ver a Madero así, nadie debe de ser ofendido así, vilipendiado, menos un luchador por la democracia como Madero, mucho menos, ya si no respetamos eso, pues entonces”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.