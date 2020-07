AMLO: Si por cubrebocas hubiese reactivación económica, me lo pongo

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que si la reactivación económica en México, ante la pandemia del COVID-19, dependiera del uso del cubrebocas se lo pondría de inmediato.

Creo que está muy desproporcionado, si fuese el cubrebocas una opción para la reactivación de la economía pues me lo pongo de inmediato”, declaró AMLO tras ser cuestionado por las palabras del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien había asegurado que ese utensilio ayudaría a la recuperación económica.

En la conferencia matutina, se encontraba Arturo Herrera, secretario de Hacienda, quién aclaró que su dicho fue una analogía utilizada durante un foro virtual con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) para decir que en la reactivación económica vamos a tener que tener medidas de cuidado”.

El titular de la Secretaría de Hacienda respaldo las declaraciones del presidente de la República de que están empezando a recuperarse los empleos en la industria de la construcción.

López Obrador aseguró que sigue las recomendaciones de los médicos y científicos ante el COVID-19.

El mandatario mexicano aseveró que lo más importante para evitar contagios de COVID-19 es cuidarse y cumplir las recomendaciones por encima del uso de cubrebocas.

Lo más importante es que hemos aprendido a cuidarnos en estos tiempos. Que nos cuidemos, que cada uno de nosotros nos cuidemos y no sea por obligación, sino que tomemos conciencia de que depende mucho no enfermarnos, en este caso no contagiarnos, de nuestra actitud”, aseveró.