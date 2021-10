AMLO critica a ‘Va por México’ por impugnar Ley de Revocación de Mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó a la coalición opositora ‘Va por México’, conformada por el PAN, PRI y PRD, por impugnar la Ley de Revocación de Mandato.

Te recomendamos: AMLO prevé mayor participación en Consulta sobre Revocación de Mandato en 2022

“De manera increíble, hasta surrealista, los conservadores no quieren la consulta”, reprochó AMLO, en su conferencia mañanera, quien recordó que la oposición le ha pedido muchas veces la renuncia.

El jueves 14 de octubre, “Va por México” presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Revocación de Mandato ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que invalide la ley que está en vigor desde el 15 de septiembre.

La ley, impulsada por el propio López Obrador, permitirá realizar una consulta a mitad del sexenio de un presidente al reunir firmas del 3% de la lista nominal de electores, distribuidas en al menos 17 estados.

La primera consulta se prevé para marzo de 2022 con la pregunta: “¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

La coalición opositora ha argumentado que “en lugar de preguntar simplemente si se debe o no revocar el mandato, la desnaturaliza ampliándola a si debe ratificarse”.

Esta mañana, López Obrador consideró una “incongruencia que quienes dicen ser demócratas rechacen mecanismos de democracia participativa”.

Y defendió que el mecanismo de la consulta revocatoria sirve para “alejar los derrocamientos, los golpes de Estado y el autoritarismo”.

Además, dijo que la razón de fondo de la coalición opositora es llamar a la ciudadanía a que no participe en la Revocación de Mandato, con la finalidad de que no lograr el 40% y que no sea vinculante.

Por lo que aseguró que dejará la Presidencia de México si pierde en la consulta, independientemente de que no se logre el 40% de la participación ciudadana.

A continuación, te compartimos el video completo de la conferencia mañanera de AMLO.

Con información de EFE.

RAMG