AMLO critica medidas contra COVID-19 en Europa, los ‘tratan como menores de edad’

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó este lunes que usar medidas coercitivas contra la población para evitar contagios de COVID-19 es expresión de un afán autoritario del gobierno.

“Toque de queda, no es una actitud de confianza hacia la gente, es ponerse por encima como autoridad y ver a los ciudadanos como menores de edad, como que no entienden y como que ni modo, sólo es a fuerza. No, no, ni en los peores momentos de Europa había esos toques de queda, todas esas medidas”, dijo durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.