AMLO critica a Twitter y Facebook por ‘censurar’ a Donald Trump

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), criticó a Facebook y a Twitter por “censurar” a Donald Trump, aunque sin nombrarlo de forma directa ni a los mensajes en los que incitó a la violencia en sus seguidores.

“Algo que no me gustó ayer de lo del asunto del Capitolio, nomás que respeto, pero no me gusta la censura, no me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en ‘Face'”, opinó López Obrador en su rueda de prensa matutina.