AMLO, corazoncitos y manuelitas, análisis en Despierta

AMLO, la frase de ‘corazoncitos’ y el caso de ‘las manuelitas’ de Chiapas, análisis de la transición en la mesa de Despierta con la periodista María Scherer; Lorena Becerra, directora de encuestas del periódico ‘Reforma’, y Alexandra Zapata, directora de Educación del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

En Chiapas, del 29 de agosto a la fecha, 42 mujeres renunciaron a cargos de diputadas locales, regidoras y síndicas municipales, la mayoría de los partidos Verde Ecologista, Nueva Alianza, Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas. El Instituto Electoral advirtió que se trata de una estrategia para que hombres ocupen el cargo en sustitución de las mujeres.

A este caso se le conoce como ‘las manuelitas’ y Alexandra Zapata dijo que ya se han visto simulaciones del Partido Verde y candidatos ligados al gobernador actual de Chiapas para violentar la paridad de género, “no es nuevo, pero no hay ningún tipo de sanción, ni social, ni electoral”.

Para María Scherer, “la maniobra, la artimaña, no es nueva, pero sí empieza a surtir menos efecto” y destacó que ocho de las 42 mujeres que habían renunciado a sus cargos se desistieron de su renuncia porque fueron engañadas, “porque se abusa de su condición de mujer, de pobreza y de indígenas”. Dijo que “es repugnante, pero ya no es tan fácil” romper la ley para no cumplir con la paridad de género en los cargos públicos.

Lorena Becerra señaló que la indignación con el caso de ‘las manuelitas’ es generalizada y parece tradición del Partido Verde, pero ella quisiera ver una penalización que debe ser, en primer lugar, institucional, y después electoral.

AMLO, corazoncitos y manuelitas, análisis de Lorena Becerra, Alexandra Zapata y María Scherer en Despierta con Loret

Sobre la frase ‘corazoncitos’ que López Obrador usó para no dar respuesta a los señalamientos sobre la licencia otorgada a Manuel Velasco para ser gobernador sustituto en Chiapas y luego regresar al Senado, Lorena Becerra dijo que fue una forma de descalificar a las mujeres profesionistas que hacen su labor, en ese caso, las reporteras que hicieron los cuestionamientos al presidente electo.

Consideró que se espera una respuesta seria de AMLO porque él dijo que iba a rendir cuentas y decir ‘corazoncitos’ por una pregunta sobre el primer día de sesiones del Congreso, “deja mucho qué pensar”.



María Scherer dijo que es muy humillante para cualquier mujer profesionista, “es una manera de ningunearte profesionalmente y restarte valor”.

Alexandra Zapata consideró que fue una actitud que sería inaceptable para cualquier otro personaje, pero con AMLO hubo una línea de defensa a pesar de que hizo un comentario que es misógino.

En una evaluación de la transición, María Scherer señaló que, en algunos temas, López Obrador va “hacia rumbos más racionales”, pero en otros enfrentará costos políticos, como el caso de ‘las manuelitas’ porque antes de la elección leyó bien el hastío de la gente por estas formas de hacer política y ahora las repite.

Alexandra Zapata destacó que no se ve respuesta de la bancada morenista a temas como la estafa maestra “como si fueran más importantes los tupers” cuando cae en su cancha legislar para evitar desvíos de 700 millones de pesos y “cerrar la pinza” en investigaciones como la de Rosario Robles.

Lorena Becerra destacó que, en algunas cosas, AMLO ha rectificado y eso deja ver que ahora actúa como presidente electo, no como opositor o candidato en campaña, que no hará cosas que lo llevarán a “un gobierno disfuncional, no viable”. Consideró que, si se convierte en un funcionario pragmático a ultranza, eso le va a costar pronto.

Con información de Despierta con Loret

MLV