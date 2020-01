AMLO anuncia convocatoria para Universidad de Medicina y Enfermería en CDMX

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo 13 de enero se abrirá la convocatoria para la Universidad de Medicina y Enfermería en la Ciudad de México.

En su conferencia de prensa matutina dijo que, debido al déficit de médicos generales, especialistas y enfermeras, sobre todo en la zona rural del país, hay gobiernos como el de la Ciudad de México y de Puebla que tienen contemplado abrir estas escuelas para atender la demanda.

El mandatario expuso que el objetivo de su gobierno es atender la demanda de los alumnos para ingresar a escuelas de Medicina, porque hay un déficit de médicos y enfermeras en el país sobre todo en las regiones apartadas.

López Obrador aseguró que su administración encontró un sistema de salud “completamente abandonado” y esto influye para que 60 por ciento de la población no tenga acceso a estos servicios.

Apuntó que quienes están registrados en el Seguro Popular seguirán contando con los servicios gratuitos, y que ya no será necesario registrarse porque esto implicaba contar con ocho mil promotores que hacían este trabajo, ahora esos recursos se destinarán a contar con más médicos y enfermeras para abatir el déficit que hay en el país.

“Se transferían recursos para el llamado Seguro Popular a los estados, no se administraban bien, no en todos los casos, no quiero generalizar, pero los recursos no se utilizaban para la atención médica, sino para otros propósitos”, añadió al asegurar el nuevo esquema del Instituto para el Bienestar, se dará atención médica a todos los mexicanos, sin tener que registrarse.