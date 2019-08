AMLO convoca a médicos para ocupar plazas en el IMSS

En San José del Rincón, Estado de México, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que convocará a médicos para ocupar las plazas existentes en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para hospitales ubicados en lugares distantes que atienden a la población que más lo necesita, por ejemplo, la población mazahua con la que estuvo este sábado al supervisar las condiciones de operación del hospital rural de San José del Rincón.

Hay vacantes en el Seguro Social que no se ocupan. Estamos ya tomando el acuerdo de que va a haber una convocatoria a todos los médicos, pero no solo para que tengan trabajo y ganen bien, sino para que nos ayuden, para que podamos dar atención médica al pueblo, que nos ayuden como si fuese un sabático, pero de seis años o si ya están jubilados, pero todavía tienen fuerza y quieren trabajar, vuelvan a la actividad para ocupar las plazas que están vacantes, muchos médicos que están sin empleo, médicos que pueden tener sus consultorios y que pueden decir: ‘Me voy a la brigada, me voy a la campaña médica para cuidar al pueblo, para curar al pueblo, para salvar vidas, quiero participar en la Cuarta Transformación (4T), quiero formar parte del rescate del sector Salud’, comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció a su vez que serán rehabilitados todos los centros de salud en la entidad.

Hemos iniciado un programa para rehabilitar todos los centros de atención a la salud que tenemos en el Estado de México. Son mil 221 centros de salud, que son los que atienden de manera inmediata las necesidades primarias y que atienden el 80 por ciento de las necesidades de salud de todas las familias en el Estado de México. Estos mil 221 centros se estarán rehabilitando, atendiendo y apoyando para mejorar su infraestructura”, agregó el gobernador Del Mazo.

Ante trabajadores de la Salud y pobladores, el presidente dijo que la salud y la seguridad son los dos temas en los que más se está trabajando.

Tenemos dos preocupaciones: una, la inseguridad y la violencia, por eso me ocupo, no solo me preocupo; tenemos que bajar la incidencia delictiva y no hemos podido porque es un problema ya muy arraigado. Lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, porque yo, como les consta a muchos, como es de dominio público soy muy terco, soy perseverante, me propongo algo y lo logro, y se va a garantizar la paz y la tranquilidad. Y el segundo asunto que estoy atendiendo también, dedicándole tiempo, es este, el problema de la salud”, afirmó López Obrador.

Más tarde, en el último punto de la gira de este sábado en Amanalco, Estado de México, el presidente cumplió la visita de supervisión número 28 de los centros rurales de salud del programa IMSS Bienestar que se ubican en las zonas más apartadas y brindan atención a derechohabientes y a población sin seguridad social.

Reveló que, en la revisión del contrato colectivo de trabajo en Pemex, el sindicado le propuso aumentar la edad de jubilación, para reducir el costo de la nómina al gobierno.

Estaban ofreciendo diciendo “A ver, se puede lograr que se aumente la edad de jubilación”, fíjense, eso me lo planteó el director de Pemex que estaban ofreciendo. Dije no, eso no, nosotros no vamos a afectar a los trabajadores, eso no, le digo, lo que quiero es que bajen los viáticos de los dirigentes. Saben cuánto ahorramos, ya firmamos ayer el contrato, mil 600 millones de pesos, sin quitarle nada a los trabajadores, al contrario, manteniendo sus prestaciones, nada más fue arriba”, reiteró el presidente de la República.

Concluyó adelantando que revisará los avances en el combate a la inseguridad en el Estado de México.

