AMLO convoca a la Alianza del Pacífico a fortalecer relaciones para enfrentar COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a los mandatarios de Chile, Perú y Colombia, que junto con México integran la Alianza del Pacífico, a fortalecer las relaciones económicas, sociales, culturales y comerciales para enfrentar la nueva realidad que dejará la pandemia de coronavirus.

“Ya no se puede continuar con las mismas estrategias, tenemos que reinventarnos en todos los órdenes, ya no se puede seguir sosteniendo la misma política económica, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, mas cuando las políticas que se han aplicado en el pasado no han dado resultado, esto no es un asunto ideológico, es de juicio práctico”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.