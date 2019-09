AMLO y Trump reafirman relación amistosa y de cooperación, vía telefónica

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, informó que sostuvo una conversación telefónica con Donald Trump, en la que reafirmaron la voluntad de mantener una relación amistosa y de cooperación.

En Twitter, el mandatario mexicano señaló que durante la charla con el presidente de Estados Unidos manifestaron cooperación entre ambos pueblos y gobiernos.

Mientras que Donald Trump señaló que sostuvo una “excelente conversación telefónica” con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador, con quien habló sobre la seguridad en la frontera sur y otros temas de interés bilateral.

En un mensaje que publicó en Twitter, Trump indicó que además de hablar sobre la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos, abordaron “otras cosas de interés mutuo para la gente de nuestros respectivos países”.

I had an excellent telephone conversation with Andrés Manuel López Obrador, President of Mexico, talking about Southern Border Security, and various other things of mutual interest for the people of our respective countries….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 12, 2019