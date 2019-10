Gobierno de AMLO evaluará a fines de 2019 los contratos otorgados a empresas petroleras

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este jueves que su gobierno mantendrá la política de no otorgar nuevos contratos para la explotación petrolera hasta que las empresas que cuentan ya con contratos para explotar campos, tanto en aguas profundas, aguas someras o tierra, muestren resultados.

El presidente advirtió, durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, que su gobierno hará, a finales de este año, una evaluación de todos los contratos otorgados y aseguró que se están dando facilidades para que se invierta porque lo que importa es que se cumplan los compromisos.

No es apostar a que no cumplieron y denunciarlo o quitarles el contrato, no, lo que nos importa es que se invierta y se extraiga petróleo, pero hasta ahora esto no ha sido posible”.