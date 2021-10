AMLO continúa gira por Guerrero pese a estar lastimado de una pierna

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recorrió la montaña de Guerrero donde prevalecen las lluvias derivadas del Huracán “Rick”.

Confirmó que todo el sistema de Protección Civil está en alerta.

Encabezó actos en Tlapa de Comonfort, Malinaltepec y San Luis Acatlán con los 21 alcaldes de la región, y la gobernadora Evelyn Salgado.

Los llamó a cerrar filas para combatir la pobreza en esta región más rápido y eficientemente.

Anunció que se entregarán 2 mil 100 millones de pesos para construir caminos de concreto en los 21 municipios.

De inicio les entregará 100 millones de pesos a cada alcaldía que deberán alcanzarles para construir 20 kilómetros de obra en un año.

Con énfasis en el manejo honrado de los recursos.

En Tlapa sostuvo que el gobierno federal ampliará además la cobertura de sus programas sociales, razón por la que traerá a todo su gabinete federal el domingo a Chilpancingo.

Confirmó que uno de sus pendientes a cumplir es la basificación del personal de salud del estado y del país que hasta hoy es de confianza.

Confirmó que le aqueja una pierna en la que sufrió un desgarre, a pesar del cual determinó continuar esta gira por la montaña.

“Ayer me dio muchísimo gusto, y lo doy a conocer, el que terminando la reunión de Metlatónoc salgo a saludar a la gente, no puedo ahora, porque ando malo de una pierna, caminar mucho, pero es muy incómodo también, así como el desgarre, yo creo que más, el que no pueda uno hablar con la gente, que nada más esté uno en la camioneta saludando. Y la gente lo que quiere es que me baje y los salude y me tome fotos, y fue tanta la insistencia que me bajé a saludar en Metlatónoc. Entonces, cuando voy saludando pues me van planteando cosas. Y me saluda un señor y me dice: ‘Oiga, ayúdenos, porque queremos cambiar el basurero, porque está a la entrada del pueblo, cerca de las escuelas, lo queremos reubicar.’ Me dio un gusto, porque eso es lo que tenemos que procurar, el bienestar, pero que salga de la gente”, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.