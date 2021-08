AMLO, contento por resultado de Consulta Popular 2021; fue ‘trascendente’, afirma

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo en su conferencia de prensa matutina de este lunes, 2 de agosto de 2021, estar contento por el resultado de la Consulta Popular 2021 y señaló que fue ‘trascendente’.

Desde Puerto Vallarta, Jalisco, el presidente López Obrador comentó que es la primera consulta que se lleva a cabo en la historia de México.

El presidente López Obrador destacó que fue algo ejemplar lo que se vivió durante la jornada de la Consulta Popular e hizo un llamado a las personas que no participaron.

“Ayer fue importante ejemplar lo que se vivió en esta jornada por eso mi felicitación a todos los que participaron y también mi llamado a lo que no lo hicieron no dejen pasar la oportunidad de participar, la democracia no se agota en elecciones de diputados, senadores, gobernadores y de presidente de la República”.