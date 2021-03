AMLO contempla regreso a clases presenciales antes de terminar el ciclo escolar

En Culiacán, Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que se tiene contemplado en este ciclo escolar el regreso a las clases presenciales, para lo cual es indispensable vacunar a todos los trabajadores del sector con la COVID-19.

Te recomendamos: Regreso a clases presenciales en Campeche, después de Semana Santa, propone AMLO

“Vamos también a vacunar a todo el personal del sector educativo para el reinicio de clases presenciales porque tenemos que volver a la normalidad. No podemos continuar con las clases a distancia por televisión, por Internet; han ayudado mucho, pero no es lo mejor, no vamos a esperar a que termine el ciclo escolar con clases a distancia. Antes de eso ya vamos a tener clases presenciales en Sinaloa y en todo el país”, comentó el presidente de México.