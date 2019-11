AMLO hace consulta sobre su primer año como presidente

En Mezquital, Durango, Andrés Manuel López Obrador hace una consulta sobre su primer año como presidente de México.

Reseñó los avances de los programas sociales, entre ellos el de pensión para adultos mayores, becas para niños con discapacidad y para estudiantes, apoyos a jóvenes que no estudian ni trabajan y el plan de reforestación “sembrando vida”.

Me faltan 15 días para cumplir un año de gobierno y les voy a decir qué hemos hecho y ustedes me califican si vamos bien o estamos atrasados. Todavía estamos empezando y no crean que ha sido fácil, porque nos dejaron un toro viejo, echado, reumático y mañoso, eso era el gobierno”.

López Obrador escuchó las necesidades de habitantes de los pueblos tepehuanos, huichol, mexicanero, Cora y Tarahumara en materia de salud, agua, infraestructura carretera y escuelas. También le pidieron reconocimiento constitucional a sus usos y costumbres.

“Señor presidente muchas gracias por venir a escuchar nuestra palabra y por atender nuestras peticiones, pero seguimos invitándolos a que nos visite en nuestras comunidades”, dijo Olga Santillan, representante indígena.

“En la medida de mis posibilidades voy a visitar las comunidades, nada más que pueda. Ahora es al ras de tierra, pero voy a estar lo más cercano a ustedes, son como 220 mil comunidades en el país de menos de 2 mil 500 habitantes. Luchamos muchos años por este cambio por esta transformación y sería una infamia, una traición llegar después de tantos años de lucha a hacer lo mismo que hacían los otros, a mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto”, dijo López Obrador.

Ante la dispersión que existe de cientos de comunidades menores a 2 mil 500 habitantes, informó que se están creando 13 mil Centros integradores, que estarán fuera de las cabeceras municipales y más cerca de los indígenas.

En esos centros se ofrecerán todos los servicios desde atención médica, escuelas y servicios bancarios.

“Luego vamos ir atendiendo otras cosas, porque si queremos abarcar mucho vamos a apretar poco, el que mucho abarca poco aprieta, poco pero mejor. No 500 programas, no, 50 pero que le lleguen a toda la gente. Y decirles a los integrantes de las comunidades indígenas que el trato para ellos en este gobierno es especial, primero los pobres, primero los indígenas, la verdad más íntima de México, los más pobres, los más sufridos, hasta que me muera voy a seguir pensando que hay que darles preferencia a los pobres. Hay algunos que no les gusta, pero ya se van a ir, acostumbrando, ya no es lo mismo ahora manda el pueblo, no los caciques y los caciques duran hasta que el pueblo quiere”, explicó el presidente Obrador.

Los pueblos originarios le ofrecieron al presidente una Ceremonia tradicional en donde se saludó a los 4 puntos cardinales.

Con información de Juan Álvarez.

FJMM