Consulta de Revocación de Mandato ‘a todos nos conviene’: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que la consulta de Revocación de Mandato ‘a todos nos conviene’ porque es un ejercicio que permitirá calificar el trabajo del gobierno federal.

López Obrador reiteró que todos los ciudadanos van a tener la posibilidad de calificar a su gobierno a través de la consulta.

Recordó que en la democracia el pueblo es quien manda.

El Presidente de México reiteró que no se puede gobernar un país sin el apoyo de la población.

“No soy un ambicioso vulgar, no voy a encapricharme y aunque no me quieran como ya fui electo democráticamente me tengo que quedar hasta el final, lo quieran o no lo quieran, no, no, no se puede gobernar sin el respaldo del pueblo. Un gobernante que no tiene el apoyo del pueblo es como una hoja seca”, mencionó.