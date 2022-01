AMLO considera ‘rudo y excesivo’ que el PRI busque expulsión de Pavlovich y Aysa por cargo diplomático

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró “rudo y excesivo” que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) busque la expulsión de la exgobernadora de Sonora Claudia Pavlovich y del exgobernador de Campeche Carlos Miguel Aysa, tras ser nominados por el propio presidente de México para cargos diplomáticos.

“Sobre lo político partidista pues eso lo tienen que decidir los exgobernadores, se me hace, aunque es un asunto de un partido y respeto también esa decisión, se me hace muy rudo, muy excesivo porque no dejan su militancia, no están vendiéndose como se decía antes, se puede vender el trabajo, pero no la consciencia, no es el caso”, dijo.