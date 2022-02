Considera AMLO ‘complicada’ la pregunta sobre Revocación de Mandato; sugiere buscar ‘traductor’ para no equivocarse

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró que es muy complicada la pregunta sobre la Revocación de Mandato, por lo que sugirió a la ciudadanía buscar a un “traductor” para no equivocarse al momento de emitir el voto, el próximo 10 de abril del 2022.

“Hicieron tan complicada la pregunta de la consulta, que primero no se conoce, la gente no sabe si va ser sí o no, entonces, sí pedirles a todos que busquen un buen traductor, para que no se vayan a equivocar al momento de ir a votar”, comentó AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.