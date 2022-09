AMLO confirma ‘ataque cibernético’ a Sedena y habla de su salud

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó en la conferencia mañanera de hoy, 30 de septiembre de 2022, que sí hubo un “ataque cibernético” a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), “algo que se maneja desde el extranjero”.

“Aprovecharon que están llevando a cabo un cambio, me decía el general, del sistema de información, por eso son profesionales los hackeadores, y se meten y sacan toda la información. Todo lo que se dice ahí es cierto y sea expresado”, explicó AMLO en la mañanera desde Palacio Nacional.

Aunque no identificó al grupo que cometió el ciberataque, AMLO expuso que “han hecho algo parecido” en Guatemala, Colombia, Chile y El Salvador.

“Tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países, creo que en Colombia, en Chile, por eso pienso que es algo que se maneja desde el extranjero, que no es de México”, sostuvo.

Sobre su salud, López Obrador reveló que una ambulancia fue a su rancho en Palenque, Chiapas, a principios de enero de 2022, por un riesgo de infarto, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital.

“Me recomendaron un cateterismo, me dijeron ‘hay que hacerlo´, les pedí unos días en eso me dio COVID, y tuve que esperar a que pasara el COVID, y fui al hospital y me hicieron cateterismo”, detalló.