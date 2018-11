AMLO confirma a la SNTE desaparición de la evaluación

En una reunión privada con la dirigencia en pleno del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Andrés Manuel López Obrador confirmó que el próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma ya trabaja en la iniciativa legal para eliminar la reforma educativa.

“Se ofendió, se humilló a nuestras maestras y a nuestros maestros, culpándolos de los problemas en el sector educativo, eso nunca, jamás va a suceder. Vamos a quitar esa reforma, se va a cancelar, a abrogar, a abolir, como se le llame, es un compromiso y vamos a reformar el artículo tercero de la Constitución para hacer valer la educación pública. Esteban está trabajando para la reforma que se va a presentar, los cambios en la ley, vamos a quitar todo lo que perjudica a los maestros, no vamos ni siquiera a establecer como requisito o como obligatorio lo de las evaluaciones, Esteban habla de capacitación y no de evaluación”, destacó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

En presencia de los próximos secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y de Educación Pública, Esteban Moctezuma, López Obrador llamó a la unidad del magisterio, y a avanzar en el proceso de elección de sus dirigentes sindicales, a realizar procesos verdaderamente democráticos, con voto universal y secreto.

“Tenemos que buscar la unidad, la conciliación, es el momento de ponernos de acuerdo, no va a ser fácil, pero tenemos que intentarlo. No es fácil porque siempre ha habido un sindicalismo de estado, hablando en plata, y ahora no va a haber, no va haber línea, la línea es que no hay línea. El gobierno no se va a meter en la vida interna de las organizaciones sindicales, que tienen que ser, en este caso los maestros, de manera independiente, libre quienes decidan quiénes van a ser sus representantes, que nosotros si estamos interesados en que haya democracia sindical, eso nos importa”, indicó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

El secretario general del SNTE le tomó la palabra al presidente electo para propiciar la unidad interna del magisterio, y para democratizar la forma en que elige a sus dirigentes. Dijo que es ya un mandato del pasado congreso sindical.

“Se resolvió crear una comisión amplia y plural para darle ruta que nos permita establecer el voto universal, como usted lo ha planteado para la elección de todos los dirigentes, es un reto, es un desafío que estamos dispuestos a afrontar porque tenemos la seguridad de que contamos con el apoyo de la inmensa mayoría de los trabajadores de la educación de México y también nos sumamos con usted en el ámbito del magisterio a un llamado a la unidad, a un llamado a la reconciliación, a que pensemos ante todo que primero está México”, dijo Alfonso Cepeda, secretario general del SNTE.

Al término López Obrador manifestó así su afecto y respeto por las maestras y maestros del país.

“Me preguntaban en una entrevista en la campaña que qué momento de mi vida o a quién recordaba con cariño, pues dije, a mis maestros, a mis maestros de primaria como ustedes, qué no nos acordamos quiénes nos dieron clase, ese cariño a las maestras, los maestros, siempre ha existido”, aseguró López Obrador.

El encuentro se dio en un hotel de la colonia Roma.

Con información de Carmen Jaimes.

LLH