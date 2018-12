AMLO confía en lograr la paz en México con las Fuerzas Armadas

En su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, encabezó la ceremonia de salutación, que es una muestra de respeto y lealtad al nuevo mandatario federal.

En su primer acto oficial como presidente constitucional de México, en el Campo Marte, en la Ciudad de México, López Obrador confió en lograr la paz en México con las Fuerzas Armadas, pues planea que 60 mil elementos integren la Guardia Nacional.

El nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (Reuters)

Tendríamos un cuerpo para atender el problema de la inseguridad de alrededor de 60 mil elementos y eso sería en el corto plazo, porque en una segunda etapa convocaríamos a que miembros del Ejército y la Marina también se adhieran a la Guardia Nacional en las mismas condiciones laborales, respetando grados, disciplinas, ascensos y antigüedad”, anunció.

“Son pocos los elementos que se tienen para atender el problema grave de la inseguridad que se padece en el país, se creó en el país hace 20 años la Policía Federal con el propósito de que las Fuerzas Armadas no intervinieran como lo establece la Constitución en tareas de seguridad pública, pero no pudo consolidarse ese agrupamiento, son en general 40 mil elementos y no todos pueden ser utilizados para labores de seguridad pública, se cuenta en realidad con 20 mil elementos con los que dispone el presidente con el problema que más preocupa a los mexicanos. Hay más elementos de policías en el Gobierno de la Ciudad de México, en las cuatro corporaciones tiene más de 80 mil elementos”, precisó.

FUERZAS ARMADAS, OBLIGADAS A ATENDER SEGURIDAD PÚBLICA: GENERAL SANDOVAL

Las Fuerzas Armadas de México tienen la obligación de atender, además de la defensa de la nación, la enorme tarea de seguridad pública; la Guardia Nacional que se creará, protegerá de cerca a la ciudadanía y contribuirá a recuperar los niveles de paz y tranquilidad que demanda la sociedad”, afirmó el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González.

En la ceremonia de Salutación a las Fuerzas Armadas en el Campo Marte, el general Sandoval González indicó que en esta labor de seguridad a favor de la población, soldados y marinos siempre observarán pleno respeto a los derechos humanos.

Al dirigirse al comandante supremo de las Fuerzas Armadas y presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el general Sandoval González aseguró que el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana se encuentran preparados para apoyar el proyecto de seguridad del nuevo gobierno.

“Las Fuerzas Armadas somos institucionales y leales, garantes de la seguridad de los mexicanos”, dijo el general Sandoval González, quien explicó que continuarán constituyéndose en dignos depositarios de la confianza del pueblo, por lo que está convencido de que “juntos, gobierno, Fuerzas Armadas y sociedad, harán historia por el bien de México”.

ALMIRANTE OJEDA LLAMA A SOCIEDAD A LABRAR JUNTOS EL FUTURO DE MÉXICO

El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, recalcó el compromiso de alcanzar los retos y metas encomendadas con lealtad a México, y llamó tanto a las Fuerzas Armadas como a la sociedad mexicana a labrar juntos el futuro de México, un nuevo proyecto de nación, porque es una labor de todos.

En la ceremonia de salutación de las Fuerzas Armadas, en Campo Marte, el almirante se pronunció también por el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de la ley por parte de todos los integrantes de la dependencia que encabeza, así como por trabajar sin descanso por una Marina de vanguardia.

López Obrador es flanqueado por los secretarios de Defensa y Marina en Campo Marte en la Ciudad de México (Reuters)

“Me comprometo a estar la altura de los ideales de este tiempo de cambio y, sobre todo, a la altura de un pueblo que está dispuesto a exigirle hoy más que nunca a sus Fuerzas Armadas.

En este sentido, le manifiesto que “ningún elemento de esta secretaría está obligado a obedecer una orden que pueda constituirse en un delito, en una violación de los derechos humanos, o que atente contra la disciplina naval. Nadie por encima de la ley”, sentenció.

Ojeda Durán afirmó que México tiene presente su pasado y bajo esa dinámica está labrando su futuro: “Esto es una labor de todos, unamos pensamientos y voluntades, respetemos las leyes y a la autoridad. Fuerzas Armadas y sociedad mexicana hagámoslo juntos, no defraudemos a México”, concluyó.

Con información de FOROtv y Notimex

