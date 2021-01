AMLO confía en que las redes sociales no se presten a la censura

De gira por Michoacán donde inauguró instalaciones de la Guardia Nacional en Cotija, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confió en que las redes sociales mantengan la apertura y no sean un espacio para la censura.

El comentario está relacionado con la suspensión definitiva de la cuenta de Twitter del presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien según la red social violó las políticas de civilidad al llamar a sus seguidores a no aceptar la ratificación del triunfo electoral de Joe Biden, y que culminó con un violento asalto al Capitolio.

Facebook también suspendió la cuenta del todavía presidente de Estados Unidos.

El jueves, el presidente López Obrador externó su disgusto con la medida aplicada por ambas redes sociales.

“Algo que no me gustó ayer de lo del asunto del Capitolio, nada más que respeto, no me gusta la censura. No me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Face, no estoy de acuerdo con eso, no acepto eso”, señaló.