AMLO: Conferencia matutina hoy 9 de julio de 2021

Estos son los temas más relevantes abordados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia matutina hoy 9 de julio 2021, que se realizó en el Palacio Nacional, Ciudad de México.

Te recomendamos: Edad para pensión de adultos mayores baja a partir de hoy a 65 años: AMLO

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, informó que 830 mil trabajadores en México recibirán por primera vez el reparto de utilidades tras la reforma al outsourcing.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidió a la población de Aguililla, Michoacán, renunciar a la violencia, luego de las agresiones por parte de pobladores contra los elementos del Ejército mexicano que se encuentran en ese municipio.

“Cuál es el llamado que vuelvo a hacer que no se caiga en una provocación que se puede vivir con dignidad, sin pobreza, que es lo que estamos procurando con todos los programas del bienestar, y es en todo caso preferible heredar a los hijos pobreza, pero no deshonra y el que tenga necesidad de trabajo tendrá trabajo, el joven que no tiene un empleo tendrá empleo y ese es el plan para Aguililla y ese el plan para todo México”, manifestó el mandatario mexicano.