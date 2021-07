AMLO: Conferencia matutina hoy 7 de julio de 2021

Estos son los temas más relevantes abordados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia matutina hoy 7 de julio 2021, que se realizó en el Palacio Nacional, Ciudad de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lamentó el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, perpetrado por hombres armados que perpetraron un asalto a su residencia la madrugada de hoy viernes en el barrio de Pelerin de Puerto Príncipe.

Andrés Manuel López Obrador presentó los nuevos resultados de la Encuesta Morning Consult sobre la aprobación de los mandatarios a nivel mundial, donde sigue en primer lugar.

“Les voy a informar sobre una encuesta que se hace a nivel mundial sobre los presidentes y ¿qué creen? El de Tepetitán, ya saben quién, está en primer lugar en aprobación, pero para que no vayan a decir que es un montaje, por qué no ponemos presidente por presidente”, mencionó el Jefe del Ejecutivo Federal.

El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró que la consulta para enjuiciar a los expresidentes de México no es asunto de venganza, incluso dijo que él se someterá a la revocación de mandato en marzo de 2022.

“No es un asunto de mala fe o de venganza, yo me voy a someter a la revocación del mandato en marzo y la gente va a poder participar y ahí no hay porcentaje válido de participación, si yo pierdo me voy, renuncio. Por qué no es un asunto cuantitativo, ¿para qué sirve una autoridad que no tiene respaldo ciudadano? Es como una hoja seca, es nada, es la nada”, manifestó el López Obrador.