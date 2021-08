Temas de la conferencia matutina de AMLO del 5 de agosto de 2021

Estos son los temas más relevantes abordados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia matutina hoy 5 de agosto 2021, que se realizó en el Palacio Nacional, Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró la necesidad de reformar al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tras la destitución de José Luis Vargas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que México será sede de las negociaciones entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana por la crisis que vive ese país.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) subrayó que la histórica demanda de su Gobierno contra empresas fabricantes de armas de Estados Unidos no es injerencista ni contra con el Gobierno de Joe Biden, y defendió que un mayor control en el comercio armamentístico ayudaría mucho a México.

“Nos apegamos a la legalidad. No es un gesto injerencista, no es contra el Gobierno de Estados Unidos, es un procedimiento civil porque nos afecta que no haya control en las armas”, relató en su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional.