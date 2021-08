Temas de la conferencia matutina de AMLO del 4 de agosto de 2021

Estos son los temas más relevantes abordados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia matutina hoy 4 de agosto 2021, que se realizó en el Palacio Nacional, Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció tres medidas para garantizar el abasto de gas LP, ante el paro que realizan gaseros de la Ciudad de México, Valle de México y Pachuca en protesta por el tope a los precios del combustible.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) manifestó que los mexicanos no han perdido la fe ni la esperanza pese a la crisis sanitaria por COVID-19 y la crisis económica provocada por la pandemia.

“Miren cómo estamos después de la pandemia, sigue siendo dañina la pandemia, ha bajado por la vacunación, afortunadamente, el número de fallecidos, no hay tantas desgracias como las que padecimos, pero aún con una situación de crisis sanitaria, de crisis económica, la gente no ha perdido la fe, no ha perdido las esperanzas”, comentó el Jefe del Ejecutivo Federal.