AMLO: Conferencia matutina de hoy 2 de agosto de 2021

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofrece su conferencia matutina de hoy, 2 de agosto de 2021, desde Puerto Vallarta, Jalisco.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, habló sobre la agenda de seguridad y los avances que se han tenido para combatirla. Dijo que el 81% de los homicidios están relacionados con el crimen organizado.

Este lunes, regresó Ricardo Sheffield como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), y presentó el “Quién es quién en los precios de combustible”.

Por la Consulta Popular del 1 de agosto de 2021, AMLO dijo estar contento por resultado de Consulta Popular y señaló que fue ‘trascendente’.

“Es el inicio formal, legal, de un proceso de participación ciudadana en el marco de la democracia participativa”, afirmó.

Llamó a quienes no participaron a no dejar de pasar la oportunidad; “la democracia no se agota”, señaló.

Con información de Noticieros Televisa.

RMT