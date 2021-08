AMLO: Conferencia matutina de hoy 13 de agosto de 2021

Estos son los temas más relevantes abordados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia matutina hoy 13 de agosto 2021, que se realizó en el Palacio Nacional, Ciudad de México.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que en este regreso a clases, que se dará el 30 de agosto de 2021, se mantendrán los programas de educación a distancia de Aprende en Casa, como se ha hecho a lo largo del confinamiento por la pandemia de COVID-19.

“Si los padres no quieren que vayan sus hijos a la escuela no se les va obligar, para nada, incluso se van a mantener los programas de educación a distancia y consideramos que ya es tiempo de regresar a clases”, afirmó López Obrador en la conferencia mañanera de hoy, 13 de agosto de 2021.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció el inicio del programa Tianguis del Bienestar, que regala ropa, calzado y juguetes, entre otros artículos decomisados, a habitantes de 70 municipios de extrema pobreza en México.

El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) amenizó su conferencia mañanera con la canción “Los Caminos de la Vida” de “La Tropa Vallenata” al mencionar que “hay que correr riesgos” para el regreso a clases presenciales en plena tercera ola de COVID-19.

“Yo estoy optimista y vamos a estar pendientes de que no se contagien los niños, de que si hay un contagio se les atienda rápido, de que se les hagan pruebas, cuidarlos, y tenemos que correr ciertos riesgos como todo en la vida, imagínense sino salimos porque nos puede pasar algo pues nos vamos a quedar todo el tiempo encerrados, tenemos que enfrentar las adversidades, los caminos de la vida no son como imaginaba. ¿Por qué no pones esa?, vamos a escucharla”, manifestó el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.