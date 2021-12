AMLO: Conferencia mañanera de hoy 21 de diciembre de 2021

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofrece su conferencia mañanera de hoy, 21 de diciembre de 2021, desde el Palacio Nacional, en la Ciudad de México (CDMX).

Como cada martes, en “El Pulso de la Salud” el Gobierno de AMLO informa sobre el avance de la pandemia en México, así como el proceso de vacunación contra el covid.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que México suma hasta el momento 23 casos de ómicron, la nueva variante de covid.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, comentó que en Tamaulipas, el caso de ómicron se detectó en una mujer de 48 años, sin antecedente vacunal

En el Estado de México los casos de ómicron se detectaron en cuatro hombres y dos mujeres, 100 por ciento sin antecedente vacunal

En la Ciudad de México, los casos de ómicron se detectaron en 10 hombres y seis mujeres, 56 por ciento sin antecedente vacunal.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, dijo que se necesitan voluntarios para ensayo de la vacuna Patria contra el covid.

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentó que se necesitan voluntarios, sobre todo las personas que no se han vacunado contra el covid.

“Se necesitan voluntarios para que participen activamente en la investigación, sería muy bueno que la gente sepa que se requiere de su colaboración, sobre todo para los que no se han vacunado todavía pueden ser parte de este protocolo de investigación”, comentó AMLO .

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, dijo que si el INE se niega a realizar la Consulta de Revocación de Mandato, los ciudadanos la pueden hacer.

AMLO destacó que la democracia la hace pueblo y que la Revocación de Mandato es un mandato constitucional, que le corresponde al INE hacerlo.

“La democracia la hace el pueblo, no los aparatos administrativos, corresponde al INE hacerlo, además es un mandato constitucional, pero si se negarán, los ciudadanos podrían hacer la consulta se organiza el pueblo”, comentó AMLO .

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que ‘no se hagan ilusiones’, el litio va a quedar en México.

AMLO señaló que el litio no será privatizado debido a que tiene que quedar como un mineral de la nación.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), agradeció al Gobierno de Israel por “ayudar” con la extradición de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC) y acusado de irregularidades en el caso de Ayotzinapa.

“Fue muy sensible el Gobierno de Israel a la petición porque estamos hablando de violación de derechos humanos, de tortura, entonces me mandaron a decir, me escribieron que iban a ayudarnos, a colaborar con nosotros”, declaró AMLO en su conferencia mañanera de hoy, 21 de diciembre de 2021.