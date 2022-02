Entre lágrimas y con pase de lista, periodistas protestan por asesinatos en plena conferencia de AMLO

Entre lágrimas y con pase de lista, reporteros en Baja California protestaron por los asesinatos de periodistas, en plena conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Frente AMLO, la reportera Sonia de Anda hizo un pase de lista de cinco periodistas asesinados en lo que va de este año de 2022, a manera de homenaje, para exigir justicia.

Entre lágrimas la reportera agregó lo siguiente antes de nombrarlos:

Expresó los nombres de los cinco periodistas asesinados en este año en voz alta para que no sean olvidados , a los compañeros presentes, a manera de homenaje les pedimos unirse con un solo ‘presente'”, dijo la periodista.

Aquí desde Tijuana, donde enterramos a dos de nuestros colegas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado en menos de una semana, no dejaremos de exigir justicia porque no se mata la verdad matando periodistas .

“Los periodistas de Baja California queremos informarle que nuestro gremio está muy lastimado, como en todo México trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por nuestro trabajo y los crímenes que se cometen en nuestra contra no se aclaren.

Acto seguido, Sonia de Anda leyó los nombres de los periodistas: José Luis Gamboa, Margarito Martínez Esquivel, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo, Heber López, mientras los reporteros presentes acompañaron con un “presente” el pase de lista.

Finalmente, la reportera preguntó a López Obrador si está enterado de que se mantiene privadas las audiencias de en el caso del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, esto a sugerencia del Ministerio Público.

El Presidente de México respondió que se está informando sobre este lamentable asesinato más de lo que se acostumbraba o se utilizaba de pretexto con el llamado debido proceso.

Reiteró que su gobierno no tiene nada que ocultar y no hay impunidad.

“Se está informando y si el Ministerio Público, los jueces no informan, nosotros lo vamos a seguir haciendo y me gustaría que se aclarara si no se está informando, porque lo que estamos haciendo ahora es la información de todas las dependencias”, explicó AMLO.