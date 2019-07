Coneval no va a desaparecer, seguirá, pero con austeridad, aclara AMLO

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, aclaró en su conferencia de prensa matutina de este lunes que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) no va a desaparecer, “pero ahora tendrá que ajustarse a un plan de austeridad”.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal comentó que existe mucha manipulación en el manejo informativo por parte de los adversarios sobre el tema de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Para aclarar las cosas, un compañero de ustedes (reportero) me planteó de que en efecto habían hecho una investigación y el Coneval había aumentado mucho su presupuesto y como todo se graba es posible hasta mostrar las pruebas, y que era excesivo el gasto en el Coneval, esto, por una investigación periodística y de él salió que si en vez del Coneval si ya se tenía al INEGI por qué no la medición la hacía el INEGI…ojo mucho ojo, que la medición la hiciera el INEGI no que se dejará de hacer la mediación que es diametralmente distinto, es otra cosa, que lo que se difundió es que ya no quería mos que se hiciera la medición sobre pobreza”, aclaró AMLO.