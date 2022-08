AMLO concluye gira por Sonora y se compromete a auxiliar a los afectados por inundaciones

De gira por Cajeme, Sonora, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo que es prioridad auxiliar a la población, que resultó afectada por las inundaciones.

El mandatario informó que las Fuerzas Armadas ya están trabajando en los municipios afectados por la lluvia en Sonora. Se comprometió a iniciar un plan de reconstrucción y apoyo para los damnificados.

“Decirles a los damnificados que no están solos, ya está actuando el Ejército donde subió mucho el agua, desde ayer, la Marina, el Ejército, Plan Marina, Plan DNIII en auxilio de la población, ayer se rescató a una familia que había quedado atrapada y se sigue trabajando, primero, en salvar a la gente y luego viene el plan de reconstrucción. El compromiso es que si se cayeron los puentes se van a levantar pronto, los puentes y las carreteras, pero se van a arreglar los puentes y las carreteras afectadas, lo mismo la gente que perdió los enseres domésticos, va a recibir su apoyo, es lo que hacemos cuando la gente enfrenta problemas como este en inundaciones”, dijo.

Durante la inauguración de una sucursal del Banco del Bienestar en Cajeme, también informó que se construirá una planta de licuefacción en la entidad la cual será manejada por una empresa del estado que será operada por la Marina.

“Se va a establecer una planta de licuefacción, e extrae el gas líquido, esa planta de licuefacción es para congelarlo, y congelado en barcos se van a Asia. Esa planta es una inversión de 3 mil millones de dólares. Y ayer también ya tomé la decisión de que como el aeropuerto de Obregón y el de Guaymas no los concesionaron, esos aeropuertos, de Obregón y de Guaymas no los entregaron, todavía los maneja la Secretaría de Comunicaciones, ya ayer di la instrucción de que esos aeropuertos sean parte de la empresa que va a manejar la Secretaría de Marina para que se modernicen estos aeropuertos”, reiteró.

Previo, en el municipio del Rosario, el presidente se reunió con autoridades de la sierra de Sonora y Chihuahua, desde donde informó que se presentará un Plan Energético para Sonora.

“Pronto vamos a anunciar un Plan para desarrollo energético en Sonora, vamos a trabajar en todo lo que es la generación de energía eléctrica con plantas solares, lo mismo que estamos haciendo en Peñasco, pero no solo una planta, sino cinco para tener energía eléctrica renovable, vamos a desarrollar lo del litio, sobre todo para la industria automotriz . Vamos a mejorar todas las aduanas del norte de Sonora con Estados Unidos, hay una inversión importante para Nogales, Aguaprieta, San Luis Río Colorado, Sonorita, vamos a integrar más a Sonora con el norte, con los vecinos de Estados Unidos, desde luego con respecto a nuestra soberanía, pero sí se va a buscar que se integre más Sonora a la economía estadunidense a través del tratado comercial y esto va a significar la llegada de más inversión a Sonora para la creación de empresas“, afirmó.

Por su parte del gobernador, Alfonso Durazo, habló del potencial turístico de la entidad.

El presidente explicó a los pobladores que durante la pandemia se adquirió la refinería Deer Park ubicada en Texas, la cual ya fue liquidada, y lamentó no haber sido más atrevido y adquirir al menos otras dos refinerías más.

“Los científicos se adelantaron y dijeron, ya viene esta nueva etapa y ya no vamos a necesitar las gasolinas, y empezaron a vender las refinerías, había, hace dos años, como 10 en venta en el Golfo de México, en Estados Unidos, y dijimos, vamos a comprar una, tuvimos suerte, pero como que nos faltó un poco más de atrevimiento, porque era no para comprar una, si no para comprar unas tres o unas cinco, les voy a decir por qué: porque compramos una en Texas, en 600 millones de dólares, y en seis meses ya se pagó”, concluyó López Obrador.