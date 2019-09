‘Ya dejen de estar de groseros’, pide AMLO a comerciantes que bloquearon Palacio Nacional

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, pidió en su conferencia de prensa matutina de este miércoles a los comerciantes de la Central de Abastos que ya dejen de estar de groseros, después de que bloquearon los accesos a Palacio Nacional.

El presidente de México comentó que los comerciantes serán atendidos y señaló que los bloqueos al Palacio Nacional, ‘no son los modos’.

Tienen cariñosamente lo digo, tache, no debe ser así se les atenderá es un asunto que tiene que ver con el Gobierno de la Ciudad de México, pero también somos responsables y los atenderemos. Lo que está mal es que vengan con esas prácticas agresivas, no a la violencia, se ve mal eso, no les ayuda, no ganan nada con eso”.