AMLO comenta sobre las declaraciones de ‘suelditos’ de Samuel García

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) opinó este miércoles sobre las declaraciones del aspirante a la gubernatura de Nuevo León, el senador Samuel García, quien dijo en un video que conocía a personas muy valiosas que vivían felices con un “sueldito” de 40 a 50 mil pesos.

“Lo que está pasando es que hay un cambio de mentalidad, son nuevas circunstancias y hay quienes no advierten de que existe una nueva realidad y que ya no se puede, como siempre lo digo, vino nuevo en botellas viejas. Entonces, qué pasada, había una especie de enajenación en donde era normal hacer muchas cosas, se le aplaudía al corrupto, se le ponía de ejemplo, el que robaba ni siquiera perdía su respetabilidad, era normal el que se utilizaran expresiones racistas, que no voy a repetir, porque era una falta de conciencia, así casi colectiva”, dijo López Obrador en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

“Entonces, una persona pensaba que no estaba mal decir cualquier cosa, lo veía normal, el obtener una ganancia ilícita se pensaba que era un negocio y que era producto de la habilidad y que era porque se tenía buenas agarraderas, buenas influencias y había que colarse y esas expresiones de que: oye, yo tengo esto, o pobre gente que no tiene o cosas de ese tipo no son expresiones, vamos a decir, de mala fe, era una mentalidad que prevalecía. Lo veían y lo siguen viendo en algunos casos normal”, agregó.