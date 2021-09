Claudia Sheinbaum ‘me aligera la carga, ella me representa muy bien’: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), manifestó que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, le ‘aligera la carga’ y lo representa muy bien, tras ser cuestionado por no realizar giras en la Ciudad de México (CDMX).

Te recomendamos: AMLO califica con ‘MB’ a Claudia Sheinbaum frente al Gobierno de CDMX

“Tenemos muy buena relación con la jefa de Gobierno, quizá por eso no tengo que hacer muchas giras en la Ciudad de México porque la jefa de Gobierno me aligera la carga, ella me representa muy bien, me siento representada por la jefa de Gobierno, que es una mujer trabajadora, honesta, con convicciones”, dijo AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.