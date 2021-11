Clase media va a centros de vacunación covid ‘molesta’; gente humilde, agradece: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó que existe gente de clase media que va a los centros de vacunación covid y llega ‘molesta’, a diferencia de la población con menos recursos que muestra humildad y agradece la vacuna aplicada.

“La gente humilde es muy agradecida, es muy buena, no se siente sabionda, actúa con humildad. El otro día decía yo que se vacuna a una gente de clase media, no generalizo, pero llega al centro de vacunación molesta, ya la atiende, ¿cuánto tiempo a a durar? No señora, no señora, en poco tiempo ¿qué vacuna es? No quiero donde me vayan a meter ese chip comunista, no señora es Pfizer, pues apúrese, no. ¿Por qué se tardaron tanto? porque tienen la obligación de vacunarnos, es nuestro dinero, son nuestros impuestos’, y ahí va, la vacunan y ni siquiera dan las gracias”, comentó AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.