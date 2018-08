AMLO: Ciudadanos decidirán sobre NAIM en consulta vinculatoria, en octubre

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, junto con el ingeniero Javier Jiménez Espriú, nominado para encabezar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el futuro Gobierno, presentaron el informe técnico sobre el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). En conferencia de prensa desde la Ciudad de México, AMLO anunció que los documentos incluidos en el dictamen serán públicos y que los ciudadanos decidirán el futuro del aeropuerto a través de una consulta nacional vinculatoria que será realizada en la última semana de octubre, recalcó que se hará lo que decida la mayoría. Los documentos ya están disponibles en la página de internet lopezobrador.org.mx y los puedes consultar aquí.

Jiménez Espriú leyó el dictamen técnico sobre la viabilidad del proyecto de Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y precisó que hay dos opciones: en síntesis, un camino sería seguir la construcción del aeropuerto en Texcoco -el NAIM-, la otra sería detener esta obra y construir dos pistas en el aeropuerto de la base militar de Santa Lucía.

El ingeniero dijo que la primera opción tiene como ventajas: cercanía a la CDMX, crearía un hub internacional, el Gobierno ya cuenta con el terreno, existe financiamiento para el 75% de la inversión, tendría mayor capacidad en el lejano plazo, ya existe el proyecto y hay un avance global del 31% en la obra.

Sus inconvenientes: mayor costo de construcción -que se ha incrementado de 169 mil mdp en 2014 a 300 mil mdp actualmente-, altos costos de mantenimiento aún por determinar, retraso de al menos 4 años en la construcción del aeropuerto, mayor riesgo en inicio de operaciones, cierre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y del aeropuerto en la Base Aérea Militar de Santa Lucía por razones de índole aeronáutica, incrementos en tarifas aeroportuarias y en precios del pasaje, transformación del lago Nabor Carrillo y efectos medioambientales.

Para la segunda opción, que es la construcción de dos pistas en el aeropuerto de Santa Lucía y mantener las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) las ventajas son: conserva los dos aeropuertos, menor tiempo para inicio de operaciones, mejores condiciones de suelo en Santa Lucía, menor impacto negativo para la CDMX, menores costos de construcción y de mantenimiento, se fortalecería el sistema aeroportuario del Valle de México al contar con dos aeropuertos en lugar de uno, daría mayor protección a la CDMX en caso de terremotos, tormentas o actividad volcánica.

Jiménez Espriú dijo que los desafíos de esta opción, según la agencia Mitre, son: que la operación simultánea del AICM y Santa Lucía no es viable. Señaló que ante este dictamen, los técnicos contratados por el equipo de Morena consideran que sí es viable y señalan la necesidad de un estudio profundo realizado por otra agencia internacional para confirmar esta tesis. Este nuevo estudio tomaría 5 meses y costaría entre 150 mdp y 200 mdp.

En contraste, dijo que si se mantuvieran operaciones en el AICM y se construyeran las pistas en Santa Lucía, tener operaciones separadas entre dos aeropuertos generaría aumento en el costo de operación para las aerolíneas y posibles incomodidades para los pasajeros. El costo por cancelar la obra del NAIM en Texcoco, por las inversiones, sería de 100 mil millones de pesos: 60 mil mdp por obras realizadas y 40 mil mdp por gastos no recuperables de contratos firmados. Esto también implicaría negociaciones con acreedores y contratistas, además de un impacto considerable en el presupuesto federal del 2019 y posible impacto en mercados financieros.

Javier Jiménez Espriú dijo que, a partir del lunes 20 de agosto, el equipo que participó en el análisis del NAIM informará con mayor detalle a los medios y la Comisión Dictaminadora hablará con directivos de los medios de comunicación para solicitar su colaboración, de modo que haya espacios suficientes para difundir ampliamente las opiniones. Sobre la consulta de octubre, señaló que será un ejercicio democrático que requerirá transmitir la información a todos los mexicanos, objetivamente.

Los puntos para el proceso de consulta contempla la entrega de la información recabada a la sociedad civil, al sector empresarial y a quienes lo soliciten, a partir del lunes el equipo que participó en el análisis de este proyecto informará sobre las dos opciones, la Comisión Dictaminadora hablará con los directivos de los medios de comunicación para difundir ampliamente las opiniones y las propuestas, el 8 de septiembre se darán a conocer los dictámenes y se presentarán las bases en los medios. En la última semana del mes de octubre se realizará la consulta nacional para recoger la opinión de la ciudadanía.

López Obrador pidió la participación de los ciudadanos en este ejercicio democrático a fin de decidir lo que resulte mejor para la nación y el interés nacional.

Es un tema complicado, difícil, por eso tenemos que resolverlo entre todos y que se ponga por delante el interés general y no los interese personales y de grupo”, subrayó el presidente electo.

Dijo que no hay que preocuparse por el tiempo, pues se trata de un asunto trascendente e implica una decisión que puede significar la erogación de recursos públicos y no se pueden tomar decisiones a la ligera. Agregó que para resolver estos casos complicados lo mejor es preguntar a todos y añadió que el pueblo de México no es menor de edad, pues “es inteligente y sabe”.

Andrés Manuel López Obrador dijo que, en caso de que se decida continuar con la obra del NAIM, su Gobierno consideraría un esquema de concesiones – total o parcial- para que el costo no afecte a los contribuyentes. “Esto se resuelve a finales de octubre”, precisó.

AMLO también anunció que se reunirá de nuevo con el presidente Enrique Peña Nieto el próximo lunes.

Antes de la presentación del dictamen, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, tuvo que esperar a que arreglaran los micrófonos porque la prensa no lo podía escuchar. Ya sentado probó micrófonos durante varios minutos.

Con información de FOROtv

MLV