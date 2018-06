AMLO cierra campaña en Morelia acompañado de Mireles

En Acapulco, Guerrero, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia a la Presidencia, se comprometió -de ganar las elecciones- a investigar de fondo y esclarecer el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como a trasladar la sede de la Secretaría de Salud a esta entidad.

En entrevista, se congratuló que a seis días de las elecciones, las encuestas lo siguen posicionando en el primer lugar, pero llamó a sus simpatizantes a no confiarse y salir a votar este 1 de julio.

Llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) a hacer lo necesario para agilizar el avance del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Dijo que “no debe ser así, deben de hacer un esfuerzo para conocer un resultado preliminar… No han sabido resolver el problema técnico. Ni modo que, en este tiempo de tecnología, de avances tecnológicos no se pueda tener la información desde temprano”.

Insistió en que requiere del “voto parejo” por los candidatos de la Coalición Juntos Haremos Historia para la Cámara de Diputados y la de Senadores, y no como lo pide la esposa del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

Me llamó la atención, por ejemplo, ayer la señora de Moreno Valle -lo digo con todo respeto- dice que no se debe de votar parejo, que se tiene que votar diferenciado. Ella planteando eso, es toda una estrategia que tienen para que la gente en Puebla vote por mí, pero que no voten por Barbosa. No, va a ser voto parejo”, apuntó.