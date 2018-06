AMLO cierra campaña en Ciudad Victoria, Tamaulipas

Este viernes, Andrés Manuel López Obrador cerró campaña en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

A su llegada al recinto ferial del Parque Bicentenario, fue abordado por un grupo de familiares y amigos de desaparecidos, quienes con pancartas y fotografías solicitaron seguridad y justicia.

Posteriormente, en entrevista, se comprometió a atender sus demandas.

Es una demanda pendiente, formalmente se reconoce que hay 36 mil desaparecidos, según cifras oficiales, pero los familiares hablan de que son más. Están pidiendo que se les ayude a encontrar a sus seres queridos, vamos nosotros a actuar en esa demanda justa. Esto va a significar que haya voluntad política para hacer justicia y también que haya recursos necesarios y una actitud abierta para que puedan participar organismos de defensa de derechos humanos, que pueda participar la ONU, no estar tapando ningún caso, que todo pueda transparentarse, todo pueda investigarse y que no haya impunidad”, dijo el candidato .

En otros temas, aseguró que, de ganar las elecciones, durante el periodo previo a la toma de protesta definiría un plan de paz para enfrentar la inseguridad y violencia en el país.

Explicó que convocará a una consulta ciudadana e invitará a especialistas, líderes religiosos, expertos en derechos humanos y la ONU, para definir el plan.

Luego de su discurso, en el que detalló su proyecto de nación, denunció compra y coacción de votos en esta entidad.

Le estoy pidiendo al gobernador de Tamaulipas que no se meta en la elección de candidatos el día primero de julio, porque tengo informes de que el gobierno de Tamaulipas está utilizando dinero del presupuesto para favorecer a los candidatos del PAN, sobre todo para favorecer a los candidatos a senadores del PAN. Entonces, quiero que el gobernador actué de manera democrática y no se involucre, que no utilice dinero del presupuesto de Tamaulipas para comprar votos, vamos a garantizar la paz y la tranquilidad de Tamaulipas”, señaló López Obrador.