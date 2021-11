El CIDE, igual que la UNAM, ‘se derechizó’: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó hoy, 29 de noviembre de 2021, que el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) “se derechizó”, al igual que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Sí, también (se derechizó), aunque no les guste, pero mi pecho no es bodega, siempre digo lo que pienso. Además, es evidente, es de dominio público, no estuvieron a la altura de las circunstancias frente al saqueo más grande que se ha cometido en la historia de México”.