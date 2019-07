AMLO considera que bienes confiscados a ‘El Chapo’ Guzmán le pertenecen a México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que está de acuerdo con el abogado del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien asegura que los bienes confiscados por el gobierno de Estados Unidos le pertenecen a México.

En su conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo informó que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, está revisando cuántos bienes podrían tener confiscados Estados Unidos.

López Obrador negó que “El Chapo” Guzmán estuviera entre las personas más ricas del mundo, porque aseveró que estas valoraciones se hacían por razones políticas y publicitarias.

AMLO aseguró que su gobierno no aceptará que Estados Unidos confisque los bienes de Guzmán Loera si no hay un fundamento legal.

Sobre una posible extradición de Guzmán Loera por parte de México, el mandatario dijo que se actuará conforme a la ley.

No vamos nosotros a modificar los procedimientos, no lo podemos hacer. No podemos modificar las leyes, tampoco es como se hacía antes de ‘mándamelo’. Lo que establece la ley y la defensa de los mexicanos ante cualquier circunstancia; el gobierno está obligado a defender a los mexicanos todos tienen derecho a la defensa”, dijo el presidente.

Andrés Manuel López Obrador descartó que se incremente la violencia en México tras la condena en Estados Unidos de cadena perpetua al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El mandatario mexicano lamentó que se den casos como el de “El Chapo” Guzmán.

Lamento mucho que se den estos casos. Yo no quiero que nadie esté en la cárcel, que nadie esté en un hospital, que nadie sufra. Yo soy un idealista, creo en el amor, en la fraternidad, en la felicidad. Soy humanista, no le deseo mal a nadie, no me gusta hacer leña del árbol caído”, dijo el político tabasqueño.