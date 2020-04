AMLO anuncia censo para entregar créditos a comercio informal

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este viernes un censo para entregar créditos a comercio informal.

“Ya se está levantando el censo para dar crédito a pequeños negocios familiares, a quienes se buscan la vida como pueden, los que ahora están siendo muy afectados por la parálisis económica y la falta de movilidad”, dijo López Obrador.

“Se van a otorgar los créditos, aunque no estén en el Seguro Social (…) se va a otorgar otro millón de créditos a quienes tienen pequeños negocios familiares, la mayoría está en lo que se ha dado en llamar en el sector informal de la economía, que es hasta despectivo decirlo, discriminatorio, porque no es por gusto que estén en el llamado sector informal, es que no hay tenido opciones para estar en el formal”, agregó López Obrador.